Витинья: «Иньеста и Модрич – мои примеры для подражания. Андрес всегда меня вдохновлял»
Витинья: Иньеста и Модрич – мои главные примеры для подражания.
Полузащитник «ПСЖ» Витинья назвал своими примерами для подражания Андреса Иньесту и Луку Модрича.
– Кого из полузащитников вы изучали наиболее внимательно, чтобы улучшить свою игру?
– Безусловно, больше всего меня вдохновлял Иньеста, Андрес всегда был моим главным примером. И, конечно, Лука Модрич. Они всегда были моими ролевыми моделями, – сказал Витинья.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22805 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости