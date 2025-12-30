Витинья: «Иньеста и Модрич – мои примеры для подражания. Андрес всегда меня вдохновлял»

Витинья: Иньеста и Модрич – мои главные примеры для подражания.

Полузащитник «ПСЖ » Витинья назвал своими примерами для подражания Андреса Иньесту и Луку Модрича .

– Кого из полузащитников вы изучали наиболее внимательно, чтобы улучшить свою игру?

– Безусловно, больше всего меня вдохновлял Иньеста, Андрес всегда был моим главным примером. И, конечно, Лука Модрич. Они всегда были моими ролевыми моделями, – сказал Витинья .