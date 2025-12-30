«Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долга перед «РТ-Капитал». Общая сумма обязательств – 926 млн рублей

«Крылья Советов» погасили часть долга перед «РТ-Капитал».

«Крылья Советов » погасили 535 млн рублей долговых обязательств перед компанией «РТ-Капитал», входящей в структуру «Ростеха».

«В течение 2025 года клуб и его руководство вело планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ Капитал». Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 млн рублей. Часть из которых были получены по итогам реализации залогового объекта недвижимости – Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО «Пензатраксервис».

Напомним, общий объем долговых обязательств клуба перед «РТ-Капиталом» составлял 926 млн рублей», – говорится в заявлении клуба.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев рассказал , что до конца года будут выплачены 555 млн рублей, при этом бюджетные средства использоваться не будут. Полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января-начала февраля.