  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долга перед «РТ-Капитал». Общая сумма обязательств – 926 млн рублей
4

«Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долга перед «РТ-Капитал». Общая сумма обязательств – 926 млн рублей

«Крылья Советов» погасили часть долга перед «РТ-Капитал».

«Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долговых обязательств перед компанией «РТ-Капитал», входящей в структуру «Ростеха».  

«В течение 2025 года клуб и его руководство вело планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ Капитал». Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 млн рублей. Часть из которых были получены по итогам реализации залогового объекта недвижимости – Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО «Пензатраксервис».

Напомним, общий объем долговых обязательств клуба перед «РТ-Капиталом» составлял 926 млн рублей», – говорится в заявлении клуба. 

Ранее председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев рассказал, что до конца года будут выплачены 555 млн рублей, при этом бюджетные средства использоваться не будут. Полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января-начала февраля. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22805 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
logoКрылья Советов
деньги
бизнес
logoпремьер-лига Россия
Российские технологии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)
сегодня, 10:13
Агент о том, что аренда Гайча в «Крыльях» – ошибка: «В футболе всегда есть возможность для реванша. Тем более в случае такого игрока, как Адольфо»
вчера, 07:17
300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)
28 декабря, 21:37
Главные новости
Кубок Африки. Сенегал против Бенина, Нигерия выбила Уганду, Тунис сыграл вничью с Танзанией
3 минуты назад
«Все были «в дрова». Аршавин о тренировке «Зенита» в 2005-м после юбилея Радимова и перед матчем Кубка УЕФА
10 минут назад
Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»
33 минуты назад
Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»
37 минут назад
«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»
41 минуту назадВидео
«Спартак» мог вернуть Пруцева, но хавбек решил остаться в «Локомотиве» до конца сезона. Железнодорожники хотят выкупить игрока («Мутко против»)
сегодня, 18:05
58-летний Миура перешел в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона. Самый возрастной футболист мира проведет 41-й сезон в профессиональной карьере
сегодня, 17:55
«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге
сегодня, 17:38
Мостовой ничего не пожелал Шалимову на Новый год: «Это не мое. Люди чего только ни желали друг другу, а потом чуть что – ножи в спину втыкали. Так что это все глупости какие-то»
сегодня, 17:36
«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой. Форвард интересен «Ювентусу», вингер – «Наполи» (Фабрицио Романо)
сегодня, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Трансфер Захаряна – ошибка «Сосьедада». Он абсолютно не оправдывает ожиданий – травмы, болезни, не показывает лучшую игру. Катастрофа». Журналист Marca об Арсене
6 минут назад
«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»
19 минут назад
«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»
27 минут назад
«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
48 минут назад
Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»
48 минут назад
Командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро, досрочно отправили в отставку. Судебное расследование продолжается
сегодня, 17:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума, «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Фейху»
сегодня, 17:30Live
Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»
сегодня, 17:22
«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора
сегодня, 17:12
Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»
сегодня, 17:04