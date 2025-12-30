  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают. Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»
26

Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают. Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»

Защитник «Махачкалы» Шумахов: футбол – не деньги и ЛЧ, а труд и лотерея.

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал о своем пути в профессиональный футбол.

– Были ли ситуации, когда вы могли на детском уровне допустить ошибку и из-за нее бы вся ваша жизнь сложилась иначе?

– На детском уровне есть много ситуаций, в которых можно чуть-чуть недоработать и лишиться карьеры. Стараюсь всегда дорабатывать и делать все, на что способен. Я понимал, что всегда буду в футболе. Если бы карьера не получилась, стал бы тренировать.

– Что бы вы сказали знакомым, которые хотят отдать ребенка в футбол?

– Я бы предложил очень много раз подумать. Многие думают, что футбол – это слава и еврокубки. Но это не так. Футбол – это не деньги и Лига чемпионов, а труд и лотерея.

Я смотрел интервью с Леонидом Слуцким. Он говорит, что только три процента людей, занимающихся футболом, становятся профессионалами. И что только 20% из них зарабатывают футболом хоть какие-то деньги. Остальные остаются в футболе, потому что не знают, что еще делать в жизни. Если у футболиста не получилось с карьерой, он становится не самым полезным человеком для общества.

Вспоминаю, как мы с ребятами в детской школе обсуждали наши будущие карьеры в «Барселоне» и «Реале». Тренер нас услышал и сказал: «Если хотя бы один из вас станет профессиональным футболистом, это будет суперрезультатом. Очень маловероятно, что два человека из вас сделают футбол своей профессией». Каждый в тот момент подумал: «Этим одним буду я».

– И вы тоже?

– Я подумал так про другого парня, который играл со мной в команде. Понял, что уже не попадаю в число счастливчиков.

– Но заняли последний слот.

– Да-да. Шансы все равно оставались. Я был далеко не самым перспективным. Но при этом только я сейчас играю на хорошем уровне. Такова реальность.

– Как сложилась судьба остальных ваших однокашников?

– Кто-то работает детским тренером. Кто-то риэлтор, другие – на других обычных работах. Самый перспективный из нас занимается стройкой. В большом футболе остался только я, – сказал Шумахов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22146 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoДинамо Махачкала
logoИдар Шумахов
logoпремьер-лига Россия
logoЛеонид Слуцкий
детский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агент Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА: «Не соответствует действительности»
15 минут назад
ЦСКА предложил «Фенербахче» 550 тысяч евро за аренду Айдына с обязательным выкупом за 5,5 млн (Ягыз Сабунджуоглу)
28 минут назад
«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Бриггса. У мерсисайдцев 12 пропущенных со стандартов в сезоне АПЛ – больше всех в лиге
40 минут назад
Загляните внутрь Спортса’’, не выходя с сайта – рассказали все, что нужно знать о нас!
43 минуты назадСпецпроект
Черданцев о Баринове в ЦСКА: «Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? В нем свои законы. Срок карьеры футболиста очень ограничен»
47 минут назад
Витинья: «Иньеста и Модрич – мои примеры для подражания. Андрес всегда меня вдохновлял»
54 минуты назад
Генсек РФС допустил возвращение российских команд до завершения конфликта на Украине: «Но мы говорим об ощущениях. Позиция чиновников меняется»
сегодня, 11:43
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Борнмут», «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» против «Астон Виллы»
сегодня, 11:33
«Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долга перед «РТ-Капитал». Общая сумма обязательств – 926 млн рублей
сегодня, 11:31
IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера», расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале (As)
сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским форвардом, поставив его выше Дзюбы, Павлюченко, Погребняка и Кокорина: «Это было понятно изначально»
8 минут назад
Пьянич о современных хавбеках: «Больше всех нравится Педри, он делает невероятные вещи. Тонали – самый сильный итальянский полузащитник»
22 минуты назад
«Кристал Пэлас» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Джонсона за 35 млн фунтов. Вингер еще не дал согласия на трансфер
35 минут назад
Глава «Динамо» Ивлев о назначении Гусева: «Это наш, динамовский человек. Он способен решать задачи, которые стоят перед командой. Взаимодействие с Газзаевым может дать хороший эффект»
сегодня, 11:22
Константин Тюкавин: «2025-й был для меня проверкой на прочность, возможно. Выбыл в первой игре, сейчас все тьфу-тьфу – рад, что вернулся»
сегодня, 11:02
Глушенков о соблюдении режима в отпуске: «В нем отдыхать надо. Настоящую форму нужно набирать на сборах, а для себя можно с друзьями в футбол поиграть»
сегодня, 10:24
«Овьедо» досрочно прервал аренду Рондона, экс-форвард «Зенита» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб. Саломон вернется в «Пачуку»
сегодня, 10:13
Слот о летних трансферах «Ливерпуля»: «Много сказано о наших тратах. Но из-за травм не всеми потраченными средствами мы смогли воспользоваться»
сегодня, 10:01
Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»
сегодня, 10:00
«Галицкий внес большой вклад в историю российского спорта. Он пример того, как нужно выстраивать частный клуб, а за ними будущее». Газзаев о владельце «Краснодара»
сегодня, 09:50