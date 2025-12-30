Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают. Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»

Защитник «Махачкалы» Шумахов: футбол – не деньги и ЛЧ, а труд и лотерея.

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал о своем пути в профессиональный футбол.

– Были ли ситуации, когда вы могли на детском уровне допустить ошибку и из-за нее бы вся ваша жизнь сложилась иначе?

– На детском уровне есть много ситуаций, в которых можно чуть-чуть недоработать и лишиться карьеры. Стараюсь всегда дорабатывать и делать все, на что способен. Я понимал, что всегда буду в футболе. Если бы карьера не получилась, стал бы тренировать.

– Что бы вы сказали знакомым, которые хотят отдать ребенка в футбол?

– Я бы предложил очень много раз подумать. Многие думают, что футбол – это слава и еврокубки. Но это не так. Футбол – это не деньги и Лига чемпионов, а труд и лотерея.

Я смотрел интервью с Леонидом Слуцким. Он говорит, что только три процента людей, занимающихся футболом, становятся профессионалами. И что только 20% из них зарабатывают футболом хоть какие-то деньги. Остальные остаются в футболе, потому что не знают, что еще делать в жизни. Если у футболиста не получилось с карьерой, он становится не самым полезным человеком для общества.

Вспоминаю, как мы с ребятами в детской школе обсуждали наши будущие карьеры в «Барселоне» и «Реале ». Тренер нас услышал и сказал: «Если хотя бы один из вас станет профессиональным футболистом, это будет суперрезультатом. Очень маловероятно, что два человека из вас сделают футбол своей профессией». Каждый в тот момент подумал: «Этим одним буду я».

– И вы тоже?

– Я подумал так про другого парня, который играл со мной в команде. Понял, что уже не попадаю в число счастливчиков.

– Но заняли последний слот.

– Да-да. Шансы все равно оставались. Я был далеко не самым перспективным. Но при этом только я сейчас играю на хорошем уровне. Такова реальность.

– Как сложилась судьба остальных ваших однокашников?

– Кто-то работает детским тренером. Кто-то риэлтор, другие – на других обычных работах. Самый перспективный из нас занимается стройкой. В большом футболе остался только я, – сказал Шумахов .