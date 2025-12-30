  • Спортс
  • Глава «Динамо» Ивлев о назначении Гусева: «Это наш, динамовский человек. Он способен решать задачи, которые стоят перед командой. Взаимодействие с Газзаевым может дать хороший эффект»
Глава «Динамо» Ивлев о назначении Гусева: «Это наш, динамовский человек. Он способен решать задачи, которые стоят перед командой. Взаимодействие с Газзаевым может дать хороший эффект»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о решении клуба утвердить Ролана Гусева на посту главного тренера. После ухода Валерия Карпина он работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Вы сказали про назначение главного тренера. В декабре на этом посту утвердили Ролана Гусева. Как это все проходило? Как утверждалось? Почему такой выбор?
 
- Это был действительно качественно выстроенный процесс, где рассматривались кандидаты и варианты развития команды и клуба. Рассматривались тренеры, которые могли подойти с точки зрения их концепции становления команды и формирования игры. Очень важно было подобрать специалиста, который мог бы работать с тем составом, который сейчас есть. Конечно, зимой в «Динамо» возможны точечные трансферы, но тем не менее.

Был процесс, который прошел через несколько циклов. Было принято финальное решение – доверить управление командой Ролану Гусеву. Это наш, динамовский человек, который вырос в системе клуба, хорошо знает «Динамо». С нашей точки зрения, он способен решать задачи, которые стоят перед командой в ближайшее время.

Он будет возглавлять команду до конца сезона. Какие должны быть результаты, чтобы срок был продлен?

– Мы уже говорили о том, что у нас задача – кубок. Кроме того, во второй части сезона мы должны подняться в турнирной таблице чемпионата России как можно выше, насколько это возможно.

Сергей Вадимович Степашин сообщил, что Гусеву будет помогать Валерий Газзаев. Как вы это видите?

– Различные форматы взаимодействия между тренером и советниками/консультантами существуют во всем мире. Эта практика применима в различных клубах. Есть очень хорошие примеры того, как опытные специалисты поддерживают работу молодых тренеров, что помогает достичь высоких результатов. Поэтому если в таком формате будет выстроено взаимодействием между Гусевым и Газзаевым, то я думаю, что это может дать очень хороший эффект, – сказал Ивлев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoРолан Гусев
ТАСС
logoВалерий Газзаев
logoСергей Степашин
Александр Ивлев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
