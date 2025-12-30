  • Спортс
5

IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера», расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале (As)

IFAB обсудит возможное изменение критериев офсайда и расширение полномочий ВАР.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудит возможное изменение критериев офсайда, расширение полномочий ВАР и новое правило ухода с поля из-за травмы.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил не фиксировать офсайд, если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Также рассматривается предоставление права ВАР вмешиваться при угловых и вторых желтых карточках.

Кроме того, на Кубке арабских государств в Катаре тестировалось новое правило, согласно которому игрок, получающий медицинскую помощь в связи с травмой, должен покинуть поле на две минуты, если только сфоливший против него не получил желтую или красную карточку.

Как сообщает As, IFAB обсудит эти возможные нововведения на ежегодном заседании, которое пройдет в Лондоне 20 января. Окончательное решение может быть принято на Генеральной ассамблее в Уэльсе в феврале.

Отмечается, что изменения в правилах с высокой вероятностью будут одобрены. В случае одобрения нововведения вступят в силу с сезона-2026/27.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
IFAB
правила
видеоповторы
