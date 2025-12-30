Серия А отказалась от оранжевого зимнего мяча: люди с дальтонизмом его не видят. Лига вернется к желтому или белому цвету
Серия А отказалась от оранжевого мяча из-за людей с дальтонизмом.
Президент Серии A Эцио Симонелли заявил, что лига откажется о оранжевого зимнего мяча.
«Мы получили множество обоснованных жалоб по этому поводу: люди с дальтонизмом просто не могут его увидеть. Мы попросили нашего поставщика ускорить поставку новых мячей. На каждый матч требуется 25 мячей – это 500 мячей в неделю, не считая тех, которые мы передаем командам для тренировок.
Они запустили в производство новые мячи в цвете, который будет хорошо различим, но пройдет некоторое время, прежде чем удастся полностью заменить этот оранжевый вариант – решение оказалось неудачным. Мы вернемся к желтому или белому цвету», – сказал Симонелли в эфире программы Radio Anch’io Sport на Rai Radio 1.
Фото: x.com/SerieA
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
