Серия А отказалась от оранжевого зимнего мяча: люди с дальтонизмом его не видят. Лига вернется к желтому или белому цвету

Серия А отказалась от оранжевого мяча из-за людей с дальтонизмом.

Президент Серии A Эцио Симонелли заявил, что лига откажется о оранжевого зимнего мяча.

«Мы получили множество обоснованных жалоб по этому поводу: люди с дальтонизмом просто не могут его увидеть. Мы попросили нашего поставщика ускорить поставку новых мячей. На каждый матч требуется 25 мячей – это 500 мячей в неделю, не считая тех, которые мы передаем командам для тренировок.

Они запустили в производство новые мячи в цвете, который будет хорошо различим, но пройдет некоторое время, прежде чем удастся полностью заменить этот оранжевый вариант – решение оказалось неудачным. Мы вернемся к желтому или белому цвету», – сказал Симонелли в эфире программы Radio Anch’io Sport на Rai Radio 1.

Фото: x.com/SerieA