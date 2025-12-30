Константин Тюкавин: «2025-й был для меня проверкой на прочность, возможно. Выбыл в первой игре, сейчас все тьфу-тьфу – рад, что вернулся»
Константин Тюкавин: 2025-й год был проверкой на прочность.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвел личные итоги 2025 года.
Тюкавин получил травму крестообразной связки правого колена в марте 2025 года и вернулся на поле в сентябре. В 17 матчах за клуб и сборную после возвращения форвард забил 4 гола и сделал два ассиста.
«Понятно, что уходящий год был сложным для меня. Почти сразу, в первой игре выбыл, но, с другой стороны, рад, что вернулся. Сейчас все тьфу-тьфу. Даже получалось забивать в каких-то играх.
Возможно, этот год был проверкой на прочность. Посмотрим, как сложится следующий», – сказал Тюкавин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
