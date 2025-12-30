«Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)

«Милан» хочет 35 млн фунтов за Кристофера Нкунку.

«Милан» и «Фенербахче » начали официальные переговоры по трансферу Кристофера Нкунку , сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

«Россонери» запросили 35 млн евро за французского полузащитника. «Фенербахче» пытается снизить сумму трансфера.

В текущем сезоне Серии А 28-летний Нкунку забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 12 матчах. Хавбек перешел в «Милан » летом из «Челси». Его подробная статистика – здесь .