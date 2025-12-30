  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)
12

«Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)

«Милан» хочет 35 млн фунтов за Кристофера Нкунку.

«Милан» и «Фенербахче» начали официальные переговоры по трансферу Кристофера Нкунку, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу. 

«Россонери» запросили 35 млн евро за французского полузащитника. «Фенербахче» пытается снизить сумму трансфера.

В текущем сезоне Серии А 28-летний Нкунку забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 12 матчах. Хавбек перешел в «Милан» летом из «Челси». Его подробная статистика – здесь

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22049 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Ягыза Сабунджуоглу в Х
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
logoМилан
logoКристофер Нкунку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают. Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»
26 секунд назад
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Борнмут», «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» против «Астон Виллы»
4 минуты назад
«Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долга перед «РТ-Капитал». Общая сумма обязательств – 926 млн рублей
6 минут назад
IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера», расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале (As)
13 минут назад
Серия А отказалась от оранжевого зимнего мяча: люди с дальтонизмом его не видят. Лига вернется к желтому или белому цвету
37 минут назадФото
Дмитриев – лучший молодой игрок года в «Спартаке» по версии болельщиков. Хавбек обошел Денисова, Угальде, Зорина и Массалыгу
44 минуты назад
Дмитрий Сычев: «Кордоба – форвард номер один в РПЛ, из россиян ближе всех Воробьев и Сергеев. Дефицит у нас классных нападающих»
сегодня, 10:35
Черданцев об РПЛ: «Начинает сказываться отсутствие еврокубков. Когда играешь с одними и теми же командами, это набивает оскомину. Происходит выгорание участников, аудитории»
сегодня, 10:34
Пьянич объявил о завершении карьеры. Хавбек брал трофеи с «Ювентусом», «Барсой» и ЦСКА, провел 115 матчей за Боснию
сегодня, 10:23
«Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)
сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Динамо» Ивлев о назначении Гусева: «Это наш, динамовский человек. Он способен решать задачи, которые стоят перед командой. Взаимодействие с Газзаевым может дать хороший эффект»
15 минут назад
Константин Тюкавин: «2025-й был для меня проверкой на прочность, возможно. Выбыл в первой игре, сейчас все тьфу-тьфу – рад, что вернулся»
35 минут назад
Глушенков о соблюдении режима в отпуске: «В нем отдыхать надо. Настоящую форму нужно набирать на сборах, а для себя можно с друзьями в футбол поиграть»
сегодня, 10:24
«Овьедо» досрочно прервал аренду Рондона, экс-форвард «Зенита» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб. Саломон вернется в «Пачуку»
сегодня, 10:13
Слот о летних трансферах «Ливерпуля»: «Много сказано о наших тратах. Но из-за травм не всеми потраченными средствами мы смогли воспользоваться»
сегодня, 10:01
Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»
сегодня, 10:00
«Галицкий внес большой вклад в историю российского спорта. Он пример того, как нужно выстраивать частный клуб, а за ними будущее». Газзаев о владельце «Краснодара»
сегодня, 09:50
Инфантино об изменениях в футболе: «ВАР сделал игру честнее. Изучаем меры против затяжек времени. Насчет офсайда – возможно, в будущем игроку нужно будет полностью опередить защитника»
сегодня, 09:40
Довбик интересен «Эвертону» и «Комо», форвард «Ромы» хочет остаться в Италии. Возможны варианты с «Миланом» и «Наполи»
сегодня, 09:09
Глава «Динамо» Ивлев о лимите: «Мы готовы к изменениям. Надеемся на позитивный эффект на качество игры россиян. От возможностей иностранцев отказываться нельзя»
сегодня, 08:52