«Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)
«Милан» хочет 35 млн фунтов за Кристофера Нкунку.
«Милан» и «Фенербахче» начали официальные переговоры по трансферу Кристофера Нкунку, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.
«Россонери» запросили 35 млн евро за французского полузащитника. «Фенербахче» пытается снизить сумму трансфера.
В текущем сезоне Серии А 28-летний Нкунку забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 12 матчах. Хавбек перешел в «Милан» летом из «Челси». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Ягыза Сабунджуоглу в Х
