Дмитриев – лучший молодой игрок года в «Спартаке» по версии болельщиков. Хавбек обошел Денисова, Угальде, Зорина и Массалыгу
Болельщики «Спартака» признали Дмитриева лучшим молодым игроком года.
Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по версии болельщиков.
21-летний полузащитник одержал победу в голосовании, обойдя Даниила Денисова, Манфреда Угальде, Никиту Массалыгу, Даниила Зорина и футболистку женской команды «Спартака» Кристину Петкус.
В нынешнем сезоне Дмитриев отметился 2 голами и 4 ассистами в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал болельщиков «Спартака»
