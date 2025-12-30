Дмитрий Сычев: «Кордоба – форвард номер один в РПЛ, из россиян ближе всех Воробьев и Сергеев. Дефицит у нас классных нападающих»

Дмитрий Сычев: в России дефицит классных нападающих.

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев назвал трех лучших нападающих Мир РПЛ.

«Прежде всего отмечу Кордобу из «Краснодара ». Это определенно форвард номер один нашего чемпионата. Из россиян ближе всех к нему Воробьев , Сергеев – и, наверное, все пока.

Дефицит у нас классных нападающих. Поэтому надо ценить наших форвардов, которые есть», – сказал Сычев .