  Пьянич объявил о завершении карьеры. Хавбек брал трофеи с «Ювентусом», «Барсой» и ЦСКА, провел 115 матчей за Боснию
Пьянич объявил о завершении карьеры. Хавбек брал трофеи с «Ювентусом», «Барсой» и ЦСКА, провел 115 матчей за Боснию

Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры.

Бывший полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры.

«Я не буду больше играть. Я завершил карьеру.

Сейчас я живу в Дубае и больше не являюсь футболистом – я отец своего маленького сына, и он для меня в приоритете», – цитирует Пьянича журналист Николо Скира, взявший интервью у Миралема. 

Последним клубом в карьере 35-летнего боснийца стал ЦСКА, который он покинул летом. Сообщалось, что в Дубае Пьянич проходит обучение на агента. 

Пьянич также играл за «Мец», «Лион», «Рому», «Бешиктащ» и «Аль-Шарджу».

Босниец выиграл 7 трофеев с «Ювентусом», два – с «Аль-Шарджой», по одному – с «Барселоной», ЦСКА (Fonbet Кубок России) и «Бешикташем».

Пьянич провел 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины – больше только у Эдина Джеко (146).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Николы Скиры в Х
