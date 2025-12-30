Глушенков о соблюдении режима в отпуске: «В нем отдыхать надо. Настоящую форму нужно набирать на сборах, а для себя можно с друзьями в футбол поиграть»

Глушенков о режиме в отпуске: в нем отдыхать надо.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков рассказал, как планирует провести отпуск.

– На этот Новый год уже все придумали?

– Москва. Но ведь в последний момент всегда может что-нибудь поменяться.

– Рано спать сами себя не загоняете из-за режима?

– Это же отпуск, в нем отдыхать надо.

– Андрей Мостовой как-то рассказывал, что уже 3–4 января начинает что-то делать в плане тренировок. Иначе на сборах будет тяжело.

– Сборы у нас сейчас длятся полтора месяца. Что-то начать делать, конечно, нужно. Есть план от штаба.

А чисто для себя, для тонуса, чтобы взбодриться, можно, например, с друзьями в футбол пойти поиграть. В теннис, еще во что-нибудь. В прошлом году с родителями на Рождество в баню сходили. Потом впереди будут полтора месяца сборов. И настоящую форму к сезону, считаю, надо набирать там.

– С друзьями в футбол зимой – это на снегу?

– Нет. В манеже где-нибудь собираемся, – сказал Глушенков.