Глушенков о соблюдении режима в отпуске: «В нем отдыхать надо. Настоящую форму нужно набирать на сборах, а для себя можно с друзьями в футбол поиграть»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как планирует провести отпуск.
– На этот Новый год уже все придумали?
– Москва. Но ведь в последний момент всегда может что-нибудь поменяться.
– Рано спать сами себя не загоняете из-за режима?
– Это же отпуск, в нем отдыхать надо.
– Андрей Мостовой как-то рассказывал, что уже 3–4 января начинает что-то делать в плане тренировок. Иначе на сборах будет тяжело.
– Сборы у нас сейчас длятся полтора месяца. Что-то начать делать, конечно, нужно. Есть план от штаба.
А чисто для себя, для тонуса, чтобы взбодриться, можно, например, с друзьями в футбол пойти поиграть. В теннис, еще во что-нибудь. В прошлом году с родителями на Рождество в баню сходили. Потом впереди будут полтора месяца сборов. И настоящую форму к сезону, считаю, надо набирать там.
– С друзьями в футбол зимой – это на снегу?
– Нет. В манеже где-нибудь собираемся, – сказал Глушенков.