«Овьедо» досрочно прервал аренду Рондона, экс-форвард «Зенита» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб. Саломон вернется в «Пачуку»

«Овьедо» объявил о досрочном прекращении аренды Саломона Рондона.

Экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб.

Рондон был арендован у «Пачуки» до конца нынешнего сезона, но вернется в мексиканский клуб раньше срока.

Статистику 36-летнего нападающего можно увидеть здесь .