«Овьедо» досрочно прервал аренду Рондона, экс-форвард «Зенита» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб. Саломон вернется в «Пачуку»
«Овьедо» прервал аренду Саломона Рондона.
«Овьедо» объявил о досрочном прекращении аренды Саломона Рондона.
Экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб.
Рондон был арендован у «Пачуки» до конца нынешнего сезона, но вернется в мексиканский клуб раньше срока.
Статистику 36-летнего нападающего можно увидеть здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22051 голос
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Овьедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости