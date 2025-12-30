  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)
«Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)

«Крылья Советов» хотят арендовать Даниила Хлусевича.

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич может провести вторую часть сезона в «Крыльях Советов».

По информации инсайдера Ивана Карпова, самарцы рассчитывают арендовать Хлусевича бесплатно до конца сезона без права выкупа. Однако переход вряд ли состоится до того, как «Спартак» назначит нового главного тренера.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСпартак
logoКрылья Советов
возможные трансферы
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Хлусевич
