«Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)

«Крылья Советов» хотят арендовать Даниила Хлусевича.

Полузащитник «Спартака » Даниил Хлусевич может провести вторую часть сезона в «Крыльях Советов».

По информации инсайдера Ивана Карпова , самарцы рассчитывают арендовать Хлусевича бесплатно до конца сезона без права выкупа. Однако переход вряд ли состоится до того, как «Спартак» назначит нового главного тренера.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .