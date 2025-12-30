«Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)
«Крылья Советов» хотят арендовать Даниила Хлусевича.
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич может провести вторую часть сезона в «Крыльях Советов».
По информации инсайдера Ивана Карпова, самарцы рассчитывают арендовать Хлусевича бесплатно до конца сезона без права выкупа. Однако переход вряд ли состоится до того, как «Спартак» назначит нового главного тренера.
В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22046 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости