Слот о летних трансферах «Ливерпуля»: «Много сказано о наших тратах. Но из-за травм не всеми потраченными средствами мы смогли воспользоваться»

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот заявил, что клуб пока не получил полной отдачи от масштабных летних трат из-за травм.

Форвард Александер Исак, купленный за 125 млн фунтов, пропустит минимум на два месяца из-за перелома ноги. Центральный защитник Джованни Леони , который обошелся клубу в 35 млн евро, получил травму «крестов» и выбыл до конца сезона. Защитник Джереми Фримпонг стоимостью в 35 млн евро пропустил два месяца из-за травмы.

«Я думаю, многие уже успели много сказать, сколько денег мы потратили.

Но, к сожалению, не всеми потраченными средствами мы смогли воспользоваться, и связано это с травмами этих игроков», – сказал Слот.