Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»

Глава «Динамо» Ивлев: в первой части сезона порадовала молодежь.

Председатель совета директоров «Динамо » Александр Ивлев подвел итоги первой части сезона.

Бело-голубые занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко в 18 турах.

– Есть ли хоть что-то положительное в первой части сезона?

– Что касается турнирной таблицы, то сказать тут нечего. Из хорошего – порадовала молодежь, футбольная академия имени Льва Яшина действительно показывает замечательный результат. Мы видим, как наши выпускники все больше и больше занимают лидирующие позиции в клубе, играют в основе. Сейчас это в первую очередь Гладышев с Тюкавиным , немало матчей провел Александр Кутицкий .

Посмотрите, Леон Зайдензаль стал периодически выступать. Вратарь Курбан Расулов показывал осенью очень зрелый, хороший футбол и доказал, что готов играть на другом, взрослом уровне. Другие игроки тоже себя проявляли. Большое количество ребят подрастает, вписывается в историю нашего динамовского клуба, причем с самых ранних лет. Если посмотреть на наших ребят в арендах, то мы тоже видим большой прогресс. Молодежь и работа академии нас радует.

И второе, о чем можно сказать, – это посещаемость. По сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 1 тысячу человек, сейчас 15,5 тысячи в среднем посещают игру. У нас было четыре матча, которые прошли при аншлаге, стадион был забит полностью, все билеты распроданы, на арене – отличная атмосфера. Это было действительно круто. Тут я должен сказать болельщикам: при вашей поддержке мы обязательно будем дальше развиваться в том направлении, которое нас всех порадует, и показывать тот качественный футбол, на который мы все рассчитываем, – сказал Ивлев.