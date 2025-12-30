  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»
1

Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»

Глава «Динамо» Ивлев: в первой части сезона порадовала молодежь.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев подвел итоги первой части сезона.

Бело-голубые занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко в 18 турах.

– Есть ли хоть что-то положительное в первой части сезона?

– Что касается турнирной таблицы, то сказать тут нечего. Из хорошего – порадовала молодежь, футбольная академия имени Льва Яшина действительно показывает замечательный результат. Мы видим, как наши выпускники все больше и больше занимают лидирующие позиции в клубе, играют в основе. Сейчас это в первую очередь Гладышев с Тюкавиным, немало матчей провел Александр Кутицкий.

Посмотрите, Леон Зайдензаль стал периодически выступать. Вратарь Курбан Расулов показывал осенью очень зрелый, хороший футбол и доказал, что готов играть на другом, взрослом уровне. Другие игроки тоже себя проявляли. Большое количество ребят подрастает, вписывается в историю нашего динамовского клуба, причем с самых ранних лет. Если посмотреть на наших ребят в арендах, то мы тоже видим большой прогресс. Молодежь и работа академии нас радует.

И второе, о чем можно сказать, – это посещаемость. По сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 1 тысячу человек, сейчас 15,5 тысячи в среднем посещают игру. У нас было четыре матча, которые прошли при аншлаге, стадион был забит полностью, все билеты распроданы, на арене – отличная атмосфера. Это было действительно круто. Тут я должен сказать болельщикам: при вашей поддержке мы обязательно будем дальше развиваться в том направлении, которое нас всех порадует, и показывать тот качественный футбол, на который мы все рассчитываем, – сказал Ивлев.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22051 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoДинамо Москва
logoЛеон Зайдензаль
logoЯрослав Гладышев
logoКонстантин Тюкавин
Александр Ивлев
logoАлександр Кутицкий
ВТБ Арена
болельщики
logoКурбан Расулов
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают. Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»
1 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Борнмут», «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» против «Астон Виллы»
5 минут назад
«Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долга перед «РТ-Капитал». Общая сумма обязательств – 926 млн рублей
7 минут назад
IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера», расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале (As)
14 минут назад
Серия А отказалась от оранжевого зимнего мяча: люди с дальтонизмом его не видят. Лига вернется к желтому или белому цвету
38 минут назадФото
Дмитриев – лучший молодой игрок года в «Спартаке» по версии болельщиков. Хавбек обошел Денисова, Угальде, Зорина и Массалыгу
45 минут назад
Дмитрий Сычев: «Кордоба – форвард номер один в РПЛ, из россиян ближе всех Воробьев и Сергеев. Дефицит у нас классных нападающих»
сегодня, 10:35
Черданцев об РПЛ: «Начинает сказываться отсутствие еврокубков. Когда играешь с одними и теми же командами, это набивает оскомину. Происходит выгорание участников, аудитории»
сегодня, 10:34
Пьянич объявил о завершении карьеры. Хавбек брал трофеи с «Ювентусом», «Барсой» и ЦСКА, провел 115 матчей за Боснию
сегодня, 10:23
«Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)
сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Динамо» Ивлев о назначении Гусева: «Это наш, динамовский человек. Он способен решать задачи, которые стоят перед командой. Взаимодействие с Газзаевым может дать хороший эффект»
16 минут назад
Константин Тюкавин: «2025-й был для меня проверкой на прочность, возможно. Выбыл в первой игре, сейчас все тьфу-тьфу – рад, что вернулся»
36 минут назад
«Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)
50 минут назад
Глушенков о соблюдении режима в отпуске: «В нем отдыхать надо. Настоящую форму нужно набирать на сборах, а для себя можно с друзьями в футбол поиграть»
сегодня, 10:24
«Овьедо» досрочно прервал аренду Рондона, экс-форвард «Зенита» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб. Саломон вернется в «Пачуку»
сегодня, 10:13
Слот о летних трансферах «Ливерпуля»: «Много сказано о наших тратах. Но из-за травм не всеми потраченными средствами мы смогли воспользоваться»
сегодня, 10:01
«Галицкий внес большой вклад в историю российского спорта. Он пример того, как нужно выстраивать частный клуб, а за ними будущее». Газзаев о владельце «Краснодара»
сегодня, 09:50
Инфантино об изменениях в футболе: «ВАР сделал игру честнее. Изучаем меры против затяжек времени. Насчет офсайда – возможно, в будущем игроку нужно будет полностью опередить защитника»
сегодня, 09:40
Довбик интересен «Эвертону» и «Комо», форвард «Ромы» хочет остаться в Италии. Возможны варианты с «Миланом» и «Наполи»
сегодня, 09:09
Глава «Динамо» Ивлев о лимите: «Мы готовы к изменениям. Надеемся на позитивный эффект на качество игры россиян. От возможностей иностранцев отказываться нельзя»
сегодня, 08:52