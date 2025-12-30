«Галицкий внес большой вклад в историю российского спорта. Он пример того, как нужно выстраивать частный клуб, а за ними будущее». Газзаев о владельце «Краснодара»

Валерий Газзаев: Галицкий – пример того, как нужно выстраивать частный клуб.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил вклад Сергея Галицкого в развитие российского футбола.

В понедельник президент России Владимир Путин наградил владельца «Краснодара» орденом Дружбы.

«Я очень высоко оцениваю вклад Сергея Галицкого в развитие отечественного футбола. Он внес большой вклад не только в историю краснодарского, но и российского футбола, спорта в целом. Я считаю, что Сергей Галицкий – это пример того, как нужно выстраивать частный клуб. Это самое главное, потому что будущее нашего футбола, на мой взгляд, именно за частными клубами.

В «Краснодаре» выстроена современная спортивная инфраструктура, сильная детская академия, фактически создана модель того, как должен развиваться футбольный клуб. Поэтому это пример для других команд.

Безусловно, полученная награда заслуженная. Я искренне поздравляю Сергея Николаевича, желаю ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, новых достижений и сил для реализации всех задуманных проектов на благо российского футбола. Он показал, каким может и должен быть частный футбольный клуб. Будущее нашего футбола за частными клубами», – сказал Газзаев.