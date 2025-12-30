Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Потенциал российских соревнований безграничен. Зрителям ближе турниры с участием наших спортсменов»
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: потенциал российских соревнований безграничен.
Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что большой интерес у российского зрителя вызывают внутрироссийские соревнования.
«Потенциал у российских соревнований безграничен, потому что, конечно, российскому зрителю гораздо ближе соревнования с участием наших спортсменов.
Мы много общаемся с федерациями для того, чтобы вывести трансляции этих соревнований на мировой уровень, продвигать ярких спортсменов, чтобы они становились звездами и объектами притяжения внимания», – сказал Жаров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
