  Инфантино об изменениях в футболе: «ВАР сделал игру честнее. Изучаем меры против затяжек времени. Насчет офсайда – возможно, в будущем игроку нужно будет полностью опередить защитника»
2

Инфантино об изменениях в футболе: «ВАР сделал игру честнее. Изучаем меры против затяжек времени. Насчет офсайда – возможно, в будущем игроку нужно будет полностью опередить защитника»

Джанни Инфантино не исключил пересмотра критериев определения офсайда.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал предложенное Арсеном Венгером изменение правил определения офсайда.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала», занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил внести следующее изменение: если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Сообщалось, что правила могут изменить перед чемпионатом мира 2026 года.

«Мы ввели ВАР и сделали игру более честной. Мы делаем ВАР все лучше и лучше, чтобы помочь судьям принимать верные решения.

Цель состоит в том, чтобы сделать футбол более атакующим и привлекательным.

Что касается нового правила офсайда – возможно, в будущем атакующий игрок должен будет полностью опередить [линии последнего защитника], чтобы оказаться вне игры.

Мы также изучаем меры против затяжек времени. Важно, чтобы игра протекала естественным образом», – сказал Инфантино.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
