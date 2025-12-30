  • Спортс
  • Генич о Баринове: «Дима уже подписал контракт с ЦСКА, вопрос решен. Остается позиция «Локомотива»: отпустить сейчас или оставить до лета»
Комментатор Константин Генич заявил, что вопрос с переходом хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА решен. 

«По моей скромной (🤗) информации, Дима уже подписал [контракт] с ЦСКА. Вопрос решен. Со стороны игрока и его представителей. Теперь остается позиция «Локомотива». Отпустить сейчас или оставить до лета.

На мой взгляд, если Дима уже мыслями в другом клубе, то отпускать надо сейчас. Чтобы не дестабилизировать атмосферу в раздевалке, и что чрезвычайно важно – сейчас на сборах.

Дима – парень с характером, как бы там не полыхнуло. По любой мелочи. Взгляд, решение, действие, и так далее. Ведь все будут держать мысль в голове, что все – «он уже не наш», – написал Генич в телеграм-канале.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
