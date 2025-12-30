Довбик интересен «Эвертону» и «Комо», форвард «Ромы» хочет остаться в Италии. Возможны варианты с «Миланом» и «Наполи»
К Довбику есть интерес из АПЛ и Серии А.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, не исключено, что Артем Довбик покинет «Рому» в зимнее трансферное окно.
Интерес к нападающему проявляет «Эвертон», но сам игрок хотел бы остаться в Италии. В Серии A кандидатуру украинца рассматривает «Комо».
Также могут возникнуть варианты с «Наполи» или «Миланом». В случае с неаполитанцами рассматривается обмен на Лоренцо Лукку, тогда как «Милан» уже проявлял интерес к Довбику прошлым летом.
«Россонери» подписывают Никласа Фюллькруга, поэтому сделка выглядит сложной. Однако летний интерес со стороны «Милана» отложился в голове игрока, и он был бы не против такого перехода.
В текущем сезоне Серии А Довбик забил 2 гола в 11 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
