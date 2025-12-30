Доннарумма за 45 млн евро – самый дорогой вратарь мира по версии Transfermarkt. Кобель – 3-й, Шевалье – 5-й, Сафонов подешевел до 15 млн
Трансферная стоимость Матвея Сафонова упала на 3 млн евро.
Матвей Сафонов подешевел на 3 млн евро после обновления данных на Transfermarkt.
Портал оценивает вратаря «ПСЖ» в 15 млн евро. В обновленном рейтинге трансферной стоимости вратарей россиянин делит места с 32-го по 44-е.
Топ самых дорогих вратарей мира, чья цена превысила 30 млн евро, выглядит следующим образом:
1. Джанлуиджи Доннарумма, «Манчестер Сити» (45 млн евро);
2. Диогу Кошта, «Порту» (40 млн евро);
3. Грегор Кобель, «Боруссия» Дортмунд (40 млн евро);
4. Барт Вербрюгген ,«Брайтон» (35 млн евро);
5. Люка Шевалье, «ПСЖ» (35 млн евро);
6. Миле Свилар, «Рома» (35 млн евро);
7. Давид Райя, «Арсенал» (35 млн евро);
8. Жоан Гарсия, «Барселона» (30 млн евро);
9. Гульельмо Викарио, «Тоттенхэм» (30 млн евро).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
