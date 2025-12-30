Доннарумма за 45 млн евро – самый дорогой вратарь мира по версии Transfermarkt. Кобель – 3-й, Шевалье – 5-й, Сафонов подешевел до 15 млн

Трансферная стоимость Матвея Сафонова упала на 3 млн евро.

Матвей Сафонов подешевел на 3 млн евро после обновления данных на Transfermarkt .

Портал оценивает вратаря «ПСЖ» в 15 млн евро. В обновленном рейтинге трансферной стоимости вратарей россиянин делит места с 32-го по 44-е.

Топ самых дорогих вратарей мира, чья цена превысила 30 млн евро, выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Доннарумма , «Манчестер Сити » (45 млн евро);

2. Диогу Кошта , «Порту» (40 млн евро);

3. Грегор Кобель , «Боруссия » Дортмунд (40 млн евро);

4. Барт Вербрюгген ,«Брайтон » (35 млн евро);

5. Люка Шевалье, «ПСЖ » (35 млн евро);

6. Миле Свилар, «Рома» (35 млн евро);

7. Давид Райя, «Арсенал» (35 млн евро);

8. Жоан Гарсия, «Барселона» (30 млн евро);

9. Гульельмо Викарио, «Тоттенхэм» (30 млн евро).