  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Филимонов: «Российский футбол деградирует, смотреть тяжело. У ребят больше околофутбола. Вижу как-то игроков – Вторая лига какая-то, а походка, будто на ЛЧ летят»
65

Александр Филимонов: «Российский футбол деградирует, смотреть тяжело. У ребят больше околофутбола. Вижу как-то игроков – Вторая лига какая-то, а походка, будто на ЛЧ летят»

Александр Филимонов: российский футбол деградирует, мне тяжело его смотреть.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов отметил снижение уровня футбола в России.

«Я понимаю, что футбол становится хуже, к сожалению. У ребят больше какого-то околофутбола.

Я как-то иду по аэропорту и вижу ребят-футболистов. Понимаю, что это какая-то Вторая лига. Но у них походка, как будто бы они летят на Лигу чемпионов.

Российский футбол, конечно, деградирует. К сожалению. Я редко сейчас смотрю, но бывает. И я понимаю, что уровень футбола настолько низкий! Культура паса, принятие решений… К сожалению, это смотреть тяжело. Мне тяжело», – сказал Филимонов в выпуске подкаста «Звук».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21966 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoАлександр Филимонов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoВторая лига Б
logoВторая лига А
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Филимонов о «Спартаке»: «Ненормально, что тренер с первых дней под угрозой увольнения. Раньше тренер был педагогом: такая же ситуация в школах, где учителя – обслуживающий персонал»
25 ноября, 07:45
Александр Филимонов: «Российские тренеры играют по лекалам – эти шаблоны не ими придуманы, а скопированы у зарубежных команд. Но копия всегда будет хуже оригинала»
25 ноября, 05:31
Александр Филимонов: «От нашего футбола – одно разочарование, очень сильно упал уровень. Без просмотров матчей абсолютно ничего не теряю – каждый раз убеждаюсь»
25 ноября, 03:05
Главные новости
Черданцев об РПЛ: «Начинает сказываться отсутствие еврокубков. Когда играешь с одними и теми же командами, это набивает оскомину. Происходит выгорание участников, аудитории»
13 минут назад
Пьянич объявил о завершении карьеры. Хавбек брал трофеи с «Ювентусом», «Барсой» и ЦСКА, провел 115 матчей за Боснию
24 минуты назад
«Крылья» хотят бесплатно арендовать Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Переход вряд ли состоится до назначения нового тренера «Спартака» (Иван Карпов)
34 минуты назад
Гигантские 7.50 – кэф на «Астон Виллу» в матче с «Арсеналом». Ставьте на БЕТСИТИ с фрибетом до 1500
47 минут назадРеклама
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Потенциал российских соревнований безграничен. Зрителям ближе турниры с участием наших спортсменов»
сегодня, 09:43
«РПЛ регрессирует. Нужны хорошие легионеры. Раньше лига была магнитом для топ-игроков под конец карьеры, сейчас Мюллер выбирает клуб МЛС, а не «Зенит». Шумахов о чемпионате
сегодня, 09:31
Доннарумма за 45 млн евро – самый дорогой вратарь мира по версии Transfermarkt. Кобель – 3-й, Шевалье – 5-й, Сафонов подешевел до 15 млн
сегодня, 09:23
Генич о Баринове: «Дима уже подписал контракт с ЦСКА, вопрос решен. Остается позиция «Локомотива»: отпустить сейчас или оставить до лета»
сегодня, 09:19
Карпин поздравил всех с Новым годом: «Мы старались вас радовать результатами, игрой. Будем пытаться делать это в 2026-м. Огромное спасибо за все»
сегодня, 08:46
Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно, заявил гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Ушло не так уж много федераций и лиг, с большинством поддерживаем нормальные отношения»
сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Сычев: «Кордоба – форвард номер один в РПЛ, из россиян ближе всех Воробьев и Сергеев. Дефицит у нас классных нападающих»
12 минут назад
Глушенков о соблюдении режима в отпуске: «В нем отдыхать надо. Настоящую форму нужно набирать на сборах, а для себя можно с друзьями в футбол поиграть»
23 минуты назад
«Овьедо» досрочно прервал аренду Рондона, экс-форвард «Зенита» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб. Саломон вернется в «Пачуку»
34 минуты назад
Слот о летних трансферах «Ливерпуля»: «Много сказано о наших тратах. Но из-за травм не всеми потраченными средствами мы смогли воспользоваться»
46 минут назад
Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»
47 минут назад
«Галицкий внес большой вклад в историю российского спорта. Он пример того, как нужно выстраивать частный клуб, а за ними будущее». Газзаев о владельце «Краснодара»
57 минут назад
Инфантино об изменениях в футболе: «ВАР сделал игру честнее. Изучаем меры против затяжек времени. Насчет офсайда – возможно, в будущем игроку нужно будет полностью опередить защитника»
сегодня, 09:40
Довбик интересен «Эвертону» и «Комо», форвард «Ромы» хочет остаться в Италии. Возможны варианты с «Миланом» и «Наполи»
сегодня, 09:09
Глава «Динамо» Ивлев о лимите: «Мы готовы к изменениям. Надеемся на позитивный эффект на качество игры россиян. От возможностей иностранцев отказываться нельзя»
сегодня, 08:52
Вингер «Зенита» Шилов о восстановлении после «крестов»: «Все время на базе, людей почти не вижу, не считая врача. Страшно неправильно встать на ногу»
сегодня, 08:42