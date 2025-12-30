Александр Филимонов: «Российский футбол деградирует, смотреть тяжело. У ребят больше околофутбола. Вижу как-то игроков – Вторая лига какая-то, а походка, будто на ЛЧ летят»
Александр Филимонов: российский футбол деградирует, мне тяжело его смотреть.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов отметил снижение уровня футбола в России.
«Я понимаю, что футбол становится хуже, к сожалению. У ребят больше какого-то околофутбола.
Я как-то иду по аэропорту и вижу ребят-футболистов. Понимаю, что это какая-то Вторая лига. Но у них походка, как будто бы они летят на Лигу чемпионов.
Российский футбол, конечно, деградирует. К сожалению. Я редко сейчас смотрю, но бывает. И я понимаю, что уровень футбола настолько низкий! Культура паса, принятие решений… К сожалению, это смотреть тяжело. Мне тяжело», – сказал Филимонов в выпуске подкаста «Звук».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
