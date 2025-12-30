Глава «Динамо» Ивлев о лимите: «Мы готовы к изменениям. Надеемся на позитивный эффект на качество игры россиян. От возможностей иностранцев отказываться нельзя»

Глава «Динамо» Ивлев: большинство клубов РПЛ будут готовы к ужесточению лимита.

Председатель совета директоров «Динамо » Александр Ивлев оценил предстоящее ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ .

– Еще одной актуальной темой является лимит на легионеров. Министр спорта Михаил Дегтярев в этом году сообщил о планах ужесточения лимита на легионеров и предложил новую систему: 10 иностранных футболистов в заявке, 5 – на поле. Что вы думаете о грядущем лимите на легионеров?

– Могу сказать, что «Динамо» готово к этим изменениям. У нас замечательная молодежь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России. Думаю, что большинство команд в РПЛ тоже будут готовы к этому. Надеемся, что это даст позитивный эффект на качество игры именно российских футболистов.

– Но от иностранцев отказываться нельзя?

– Считаю, что иностранные футболисты уже стали частью экосистемы российского футбола. Те искры латиноамериканского и африканского футбола, которые мы видим в исполнении мастеров в нашем чемпионате, конечно, дают дополнительный эффект с точки зрения красоты футбола, артистичности, и это все передается и нашим игрокам тоже. Поэтому однозначно нельзя отказываться от этих возможностей, – сказал Ивлев.