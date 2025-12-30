Карпин поздравил всех с Новым годом: «Мы старались вас радовать результатами, игрой. Будем пытаться делать это в 2026-м. Огромное спасибо за все»
Валерий Карпин поздравил болельщиков с Новым годом.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин записал поздравление с Новым годом.
«Дорогие друзья, подходит к концу 2025 год. Хотелось бы всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего года.
Мы старались вас радовать своими результатами, своей игрой. Спасибо вам огромное за все. И [хотелось бы] пожелать вам в новом году удачи, здоровья, успехов во всем.
Ну а мы также будем в 2026 году пытаться радовать вас игрой и результатами. С Новым годом!» – сказал Карпин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
