Вингер «Зенита» Шилов о восстановлении после «крестов»: «Все время на базе, людей почти не вижу, не считая врача. Страшно неправильно встать на ногу»

Вингер «Зенита» Шилов: после операции все время на базе, людей почти не вижу.

Вингер «Зенита » Вадим Шилов рассказал, как проходит его восстановление после операции на колене.

17-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку на тренировке 21 ноября.

«После операции все время провожу на базе. Самое неприятное, что я людей практически не вижу. Вы одна из немногих, с кем я встретился за последние две недели, не считая моего врача. Я прихожу в зал утром, часов в 10, занимаюсь до двух-трех, делаю всякие процедуры. Потом иду есть, затем – отдых. А после опять в зал – дальше работать, чтобы стабилизация в ноге была.

Самое сложное в процессе восстановления – не бояться, что у меня что-то с ногой. Страшно встать на нее как-то неправильно. Но я оговариваю это с врачом, спрашиваю, что я могу делать, а что – нет. Кажется, потихоньку приучаюсь к тому, что это не страшно и не больно», – сказал Шилов.