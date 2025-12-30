Вингер «Зенита» Шилов о восстановлении после «крестов»: «Все время на базе, людей почти не вижу, не считая врача. Страшно неправильно встать на ногу»
Вингер «Зенита» Вадим Шилов рассказал, как проходит его восстановление после операции на колене.
17-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку на тренировке 21 ноября.
«После операции все время провожу на базе. Самое неприятное, что я людей практически не вижу. Вы одна из немногих, с кем я встретился за последние две недели, не считая моего врача. Я прихожу в зал утром, часов в 10, занимаюсь до двух-трех, делаю всякие процедуры. Потом иду есть, затем – отдых. А после опять в зал – дальше работать, чтобы стабилизация в ноге была.
Самое сложное в процессе восстановления – не бояться, что у меня что-то с ногой. Страшно встать на нее как-то неправильно. Но я оговариваю это с врачом, спрашиваю, что я могу делать, а что – нет. Кажется, потихоньку приучаюсь к тому, что это не страшно и не больно», – сказал Шилов.