Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно, заявил гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Ушло не так уж много федераций и лиг, с большинством поддерживаем нормальные отношения»
Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно.
Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров рассказал, какие отношения у телеканала «Матч ТВ» с международными спортивными федерациями и лигами.
«Ушло не так уж много международных спортивных федераций и лиг, с большинством «Матч ТВ» поддерживает нормальные рабочие отношения», – сказал Жаров.
При этом глава холдинга отметил, что шансов на возобновление трансляций игр АПЛ на «Матч ТВ» в обозримом будущем практически нет, что связано с рядом обстоятельств, включая отсутствие соответствующего решения со стороны клубов лиги.
