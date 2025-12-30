  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно, заявил гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Ушло не так уж много федераций и лиг, с большинством поддерживаем нормальные отношения»
13

Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно, заявил гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Ушло не так уж много федераций и лиг, с большинством поддерживаем нормальные отношения»

Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно.

Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров рассказал, какие отношения у телеканала «Матч ТВ» с международными спортивными федерациями и лигами.  

«Ушло не так уж много международных спортивных федераций и лиг, с большинством «Матч ТВ» поддерживает нормальные рабочие отношения», – сказал Жаров.

При этом глава холдинга отметил, что шансов на возобновление трансляций игр АПЛ на «Матч ТВ» в обозримом будущем практически нет, что связано с рядом обстоятельств, включая отсутствие соответствующего решения со стороны клубов лиги.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21823 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
телевидение
logoМатч ТВ
ТАСС
Александр Жаров
logoпремьер-лига Англия
Газпром-Медиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о показе биатлона на «Матч ТВ»: «Мы говорим о хороших историях, там минимум всякого дерьма и злобы. Это не лыжи»
26 декабря, 13:54
Шнякин ответил на критику пользователя Спортса’’: «Впервые слышу термин «пошлые синонимы». Откуда вы взяли, что я сам себя нахваливаю? Если я готов обсуждать свою работу, то вряд ли тащусь»
25 декабря, 09:35
Путин вручил Канделаки орден Александра Невского на церемонии в Кремле – за «вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность»
24 декабря, 16:48
Главные новости
Александр Филимонов: «Российский футбол деградирует, смотреть тяжело. У ребят больше околофутбола. Вижу как-то игроков – Вторая лига какая-то, а походка, будто на ЛЧ летят»
8 минут назад
Карпин поздравил всех с Новым годом: «Мы старались вас радовать результатами, игрой. Будем пытаться делать это в 2026-м. Огромное спасибо за все»
25 минут назад
«Рубин» назначит экс-тренера «Партизана» Благоевича. Серба предлагали «Спартаку» (Иван Карпов)
51 минуту назад
Кубок Африки. Нигерия сыграет с Угандой, Тунис – с Танзанией, Сенегал против Бенина
сегодня, 08:05
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Борнмут», «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» против «Астон Виллы»
сегодня, 08:04
Спортс’’ выпустил свой журнал! Вы уже можете его заказать его
сегодня, 08:00
17-летний вингер «Зенита» Шилов о религии: «Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Я всегда верю и буду верить, раз в месяц бываю в церкви»
сегодня, 07:40
Андрей Аршавин: «Сейчас на ЧМ попадают все кому не лень, поэтому сборная России сразу попадет туда или на Евро. На ЧМ‑2026 не успеют, на ЧЕ‑2028 – может быть»
сегодня, 06:35
Глава «Динамо» Ивлев об уходе Карпина: «Получал от болельщиков фидбэк, что нужно смотреть на новые рубежи с новыми ресурсами. Валерий Георгиевич вкладывал душу, но решение было понятным»
сегодня, 06:20
Трансфер ЦСКА за 50 млн евро, Путин наградил Галицкого и Гаджиева, Евсеев в Махачкале, новый формат Кубка России, Обляков-2030, закон о самозапрете на азартные игры и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Довбик интересен «Эвертону» и «Комо», форвард «Ромы» хочет остаться в Италии. Возможны варианты с «Миланом» и «Наполи»
2 минуты назад
Глава «Динамо» Ивлев о лимите: «Мы готовы к изменениям. Надеемся на позитивный эффект на качество игры россиян. От возможностей иностранцев отказываться нельзя»
19 минут назад
Вингер «Зенита» Шилов о восстановлении после «крестов»: «Все время на базе, людей почти не вижу, не считая врача. Страшно неправильно встать на ногу»
29 минут назад
Бывший глава «Тоттенхэма» Леви стал командором ордена Британской империи – за благотворительность и заслуги перед обществом в период работы в клубе
37 минут назад
Карпин о сборной России: «Что значит нет костяка? Посмотрите и увидите – 20 игроков на каждом сборе. Кандидатов идеально было бы иметь 60, 30-40 – это мало»
сегодня, 07:55
Ковтун о тренере для «Спартака»: «Хочется видеть россиянина. Дай Бог, клуб оставит Романова главным. Очередной иностранец – это снова перестройка»
сегодня, 07:25
Дюков по-прежнему намерен пригласить президента УЕФА Чеферина в Россию: «Еще обсудим его приезд. В январе планируется одно мероприятие, будет возможность пообщаться»
сегодня, 07:10
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
сегодня, 06:50
«Арсенал» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
сегодня, 05:55
Вингер «Зенита» Шилов о сравнениях с Аршавиным: «Сходств вообще нет, мне кажется. Люди их видят – хотят второго Аршавина. Он меня может подколоть: «Не забил – все, сдулся»
сегодня, 05:45