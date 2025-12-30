Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно, заявил гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Ушло не так уж много федераций и лиг, с большинством поддерживаем нормальные отношения»

Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно.

Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров рассказал, какие отношения у телеканала «Матч ТВ » с международными спортивными федерациями и лигами.

«Ушло не так уж много международных спортивных федераций и лиг, с большинством «Матч ТВ» поддерживает нормальные рабочие отношения», – сказал Жаров.

При этом глава холдинга отметил, что шансов на возобновление трансляций игр АПЛ на «Матч ТВ» в обозримом будущем практически нет, что связано с рядом обстоятельств, включая отсутствие соответствующего решения со стороны клубов лиги.