«Рубин» назначит экс-тренера «Партизана» Благоевича. Серба предлагали «Спартаку» (Иван Карпов)
«Рубин» назначит Срджана Благоевича на пост тренера.
По информации инсайдера Ивана Карпова, новым тренером «Рубина» станет Срджан Благоевич.
Сербский специалист был уволен из «Партизана» по ходу нынешнего сезона. Отмечается, что сразу после увольнения Благоевича предлагали «Спартаку».
Напомним, ранее казанский клуб принял решение об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Сообщалось о планах назначить вместо него Виталия Кафанов, а позже Франка Артигу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
