Бывший глава «Тоттенхэма» Леви стал командором ордена Британской империи – за благотворительность и заслуги перед обществом в период работы в клубе

Бывший председатель правления «Тоттенхэма » Дэниэл Леви удостоен ордена Британской империи.

Леви, занимавший пост председателя правления «шпор» с 2001 по сентябрь 2025 года, получил статус командора (3-й класс награды). Его представили к награде за благотворительность и заслуги перед обществом в период работы в «Тоттенхэме».

«Позитивные изменения, которых нам удалось добиться, были бы невозможны без страсти, преданности делу и упорного труда множества людей в «Тоттенхэме», а также наших партнеров, которые разделяли веру в силу спорта, способную изменить жизнь.

«Тоттенхэм» всегда был для меня не просто футбольным клубом. Это часть местного сообщества, и я безмерно горжусь той ролью, которую мы сыграли в возрождении района благодаря нашим инициативам в области образования, занятости, здравоохранения и социальной интеграции.

Несмотря на то, что развитие нашего стадиона и результаты на поле часто попадали в заголовки газет, я надеюсь, что моим наследием станет положительное и долговременное влияние, которое мы оказали на жизнь людей в «Тоттенхэме» и за его пределами. Роль футбольных клубов в своих местных сообществах уникальна, и в «Тоттенхэме» всегда очень серьезно относились к этой ответственности», – говорится в заявлении Леви.