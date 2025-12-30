  • Спортс
  Карпин о сборной России: «Что значит нет костяка? Посмотрите и увидите – 20 игроков на каждом сборе. Кандидатов идеально было бы иметь 60, 30-40 – это мало»
5

Валерий Карпин: костяк сборной России – 20-22 игрока, хотелось бы 60 кандидатов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не согласен с высказываниями об отсутствии у команды костяка. 

– Многие эксперты и журналисты говорят о том, что главная проблема сборной как раз в отсутствии костяка. В этом году многие дебютировали, от Лукина и Глебова до Дивеева и Умярова – одиннадцать человек.

– Что значит «нет костяка сборной»?

– Есть много кандидатов.

– Это сколько?

– 30-40 игроков.

– 30 кандидатов в сборную – это мало. Идеально было бы иметь 60 кандидатов. Но одно дело – кандидаты, другое – сколько игроков на каждый сбор вызывается в течение года, когда они здоровы. Посмотрите и вы увидите костяк из 20 футболистов. К ним добавляются другие.

Когда, допустим, травмирован правый защитник Сильянов, вызываем дебютанта, новичка Бевеева. Поэтому если взять окончательный, а не расширенный список сборной, вы увидите, что там присутствуют 20-22 игрока на каждом сборе. Какой еще костяк нужен?

Когда мы играли отборочные матчи, вопросов не возникало. Сейчас мы проводим товарищеские встречи и подстраиваемся под то, что позволяет нам попробовать игроков в разных сочетаниях, посмотреть всех футболистов, а не только 12-13 человек. Надо использовать сложившуюся ситуацию с максимальной пользой для нас, – сказал Карпин.

Корнеев о сборной России в 2025 году: «По цифрам все окей. Но вызывается слишком много игроков, статус размыт. На каждую игру новый капитан – непонятная история»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
