17-летний вингер «Зенита» Шилов о религии: «Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Я всегда верю и буду верить, раз в месяц бываю в церкви»
Вингер «Зенита» Шилов: утверждают, что бога нет – кто же нам тогда помогает?.
17-летний вингер «Зенита» Вадим Шилов сказал, что является верующим человеком.
«Вера в Бога имеет большое значение в моей жизни. Я верующий человек. Несмотря на то, что происходит в жизни, я всегда верю и буду верить в бога. Что бы ни случилось. Возможно, это идет из семьи. Но я и сам для себя так решил.
Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Зачем так говорить? Я хожу в церковь.
Сейчас нечасто удается заглядывать, но раз в месяц бываю. Для меня это важно», – сказал Шилов.
Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
