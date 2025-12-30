17-летний вингер «Зенита» Шилов о религии: «Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Я всегда верю и буду верить, раз в месяц бываю в церкви»

Вингер «Зенита» Шилов: утверждают, что бога нет – кто же нам тогда помогает?.

17-летний вингер «Зенита » Вадим Шилов сказал, что является верующим человеком.

«Вера в Бога имеет большое значение в моей жизни. Я верующий человек. Несмотря на то, что происходит в жизни, я всегда верю и буду верить в бога. Что бы ни случилось. Возможно, это идет из семьи. Но я и сам для себя так решил.

Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Зачем так говорить? Я хожу в церковь.

Сейчас нечасто удается заглядывать, но раз в месяц бываю. Для меня это важно», – сказал Шилов.

