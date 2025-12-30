  • Спортс
Ковтун о тренере для «Спартака»: «Хочется видеть россиянина. Дай Бог, клуб оставит Романова главным. Очередной иностранец – это снова перестройка»

Юрий Ковтун: главным тренером «Спартака» хочется видеть россиянина.

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун не хочет видеть во главе команды иностранного специалиста.

После отставки Деяна Станковича обязанности главного тренера красно-белых исполняет Вадим Романов

Сообщалось, что испанский специалист Хуан Карседо является главным кандидатом на эту должность.

«Спартак» перестраивает все клубные структуры. Все меняется в академии, в дубле и в основной команде. Главным тренером «Спартака» хочется видеть россиянина. И сейчас есть отличная возможность дать шанс нашему специалисту.

Дай Бог, «Спартак» оставит Романова главным тренером. Назначать в очередной раз иностранца – снова проходить через перестройку. Пусть Романов останется у руля», – сказал Ковтун. 

