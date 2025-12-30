Дюков по-прежнему намерен пригласить президента УЕФА Чеферина в Россию: «Еще обсудим его приезд. В январе планируется одно мероприятие, будет возможность пообщаться»

Александр Дюков обсудит с президентом УЕФА его возможный визит в Россию.

Президент РФС Александр Дюков сказал, что не отказался от идеи пригласить президента УЕФА Александера Чеферина в Россию.

В ноябре 2024 года он сообщал, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«Еще обсудим с Александером Чеферином его приезд в Россию.

В январе планируется одно футбольное мероприятие, на котором у нас будет возможность пообщаться в том числе на эту тему», – сказал Дюков.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.