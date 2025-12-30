«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в 19-м туре АПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном». Начало – в 23:15 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 19 тур
30 декабря 20:15, Олд Траффорд
Не начался
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
