  • Андрей Аршавин: «Сейчас на ЧМ попадают все кому не лень, поэтому сборная России сразу попадет туда или на Евро. На ЧМ‑2026 не успеют, на ЧЕ‑2028 – может быть»
41

Андрей Аршавин: «Сейчас на ЧМ попадают все кому не лень, поэтому сборная России сразу попадет туда или на Евро. На ЧМ‑2026 не успеют, на ЧЕ‑2028 – может быть»

Андрей Аршавин: сейчас на ЧМ попадают все подряд, Россия легко отберется.

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин убежден, что российская национальная команда способна легко отобраться на чемпионат мира. 

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике станет первым, в котором примут участие 48 команд. С 1998 по 2022 годы в финальную часть турнира отбирались 32 сборные. 

«Сейчас на чемпионат мира попадают все кому не лень, поэтому наша сборная сразу попадет на чемпионат мира или Европы.

На ЧМ‑2026 не успеют, а на ЧЕ‑2028 – может быть», – сказал Аршавин на видео, опубликованном на Youtube‑канале «Зенита».

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал «Зенита» в YouTube
