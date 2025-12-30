Глава «Динамо» Ивлев об уходе Карпина: «Получал от болельщиков фидбэк, что нужно смотреть на новые рубежи с новыми ресурсами. Валерий Георгиевич вкладывал душу, но решение было понятным»

Глава «Динамо» Ивлев: уход Карпина стал неожиданным, но понятным.

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

23 декабря клуб утвердил Ролана Гусева главным тренером до конца сезона. После ухода Карпина он был в статусе «и.о.»

– Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина. Как вы тогда видели эту ситуацию? Насколько этот уход был неожиданным?

– Для меня уход Карпина действительно был довольно неожиданным. Но давайте будем откровенны, по результатам команды, по месту в турнирной таблице мы видели, что цели, которые мы поставили в начале сезона, не выполняются, а команда не показывает тот футбол, который радовал бы и болельщиков, и руководство клуба.

Я очень внимательно смотрю на то, какие комментарии оставляют болельщики «Динамо » в различных чатах и телеграм-каналах. Часто хожу на футбол, практически всегда бываю на домашних матчах, общаюсь с болельщиками, меня можно увидеть на трибунах в различных зонах нашего стадиона. Получал фидбэк о том, что, возможно, нужно смотреть на новые рубежи с помощью новых ресурсов.

Валерий Георгиевич сделал все, что мог, как профессионал, как тренер. Он действительно вкладывал душу в работу. Но он принял решение уйти, и оно было понятным по крайней мере для меня. Дальше мы уже пошли тем путем, о котором вы знаете, – сказал Ивлев.