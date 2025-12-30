«Арсенал» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:15

«Арсенал» сыграет с «Астон Виллой» в 19-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ между «Арсеналом » и «Астон Виллой ». Начало – в 23:15 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ