Семшов о Евсееве в «Динамо» Махачкала: «У руководства был только один вариант, думаю. Кто откажется работать в РПЛ, когда зовут. Без усилений будет очень тяжело»

Игорь Семшов о Вадиме Евсееве в Махачкале: у руководства был один вариант.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил назначение Вадима Евсеева главным тренером «Динамо» Махачкала.
Клуб из Дагестана идет на 13-м месте в таблице Мир РПЛ с 15 очками в 18 играх.
«Думаю, что у руководства махачкалинцев был только один вариант, и это был Евсеев. Кто откажется работать в РПЛ, когда тебя зовут.
Евсеев неплохо поработал в «Черноморце». Если не будет усилений, то будет очень тяжело», – сказал Семшов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
