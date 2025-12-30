Карпин о том, как отмечает Новый год: «Советские фильмы, комедии – это все заходит. Оливье, шампанское. Желание под куранты не загадываю – какой смысл?»
Валерий Карпин про Новый год: советские комедии, оливье, шампанское.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как встречает Новый год.
– Ваш любимый новогодний фильм?
– Все, что идет по телевизору в течение 31 декабря, все эти советские фильмы, комедии. Это все заходит.
– Любимое новогоднее блюдо?
– Оливье.
– Елка живая или искусственная?
– Живая. Желательно.
– Без чего вы не можете представить свое 31 декабря, не считая оливье?
– Без шампанского.
– Загадываете ли вы желание под куранты?
– Нет.
– А почему?
– А какой в этом смысл? – сказал Карпин.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21495 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости