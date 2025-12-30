Карпин о том, как отмечает Новый год: «Советские фильмы, комедии – это все заходит. Оливье, шампанское. Желание под куранты не загадываю – какой смысл?»

Валерий Карпин про Новый год: советские комедии, оливье, шампанское.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как встречает Новый год.

– Ваш любимый новогодний фильм?

– Все, что идет по телевизору в течение 31 декабря, все эти советские фильмы, комедии. Это все заходит.

– Любимое новогоднее блюдо?

– Оливье.

– Елка живая или искусственная?

– Живая. Желательно.

– Без чего вы не можете представить свое 31 декабря, не считая оливье?

– Без шампанского.

– Загадываете ли вы желание под куранты?

– Нет.

– А почему?

– А какой в этом смысл? – сказал Карпин.