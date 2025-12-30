  • Спортс
  • Дюков о влиянии США на допуск России: «Решение о возвращении все же в компетенции ФИФА и УЕФА»
20

Александр Дюков о влиянии США на допуск России: решение за ФИФА и УЕФА.

Президент РФС Александр Дюков высказался о влиянии США на ситуацию с возвращением российских команд в международные турниры. 

– Велика ли роль США в вопросе возвращения российского футбола на международную арену?

– Решение о нашем возвращении все же находится в компетенции ФИФА и УЕФА, – сказал Дюков. 

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Генсек РФС Митрофанов о возвращении России: «Инфантино и Чеферин дают понять, что у них недостаточно полномочий для этого решения. Они ждут позиции США»

Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Политика
