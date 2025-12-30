Дюков о влиянии США на допуск России: «Решение о возвращении все же в компетенции ФИФА и УЕФА»

Александр Дюков о влиянии США на допуск России: решение за ФИФА и УЕФА.

Президент РФС Александр Дюков высказался о влиянии США на ситуацию с возвращением российских команд в международные турниры.

– Велика ли роль США в вопросе возвращения российского футбола на международную арену?

– Решение о нашем возвращении все же находится в компетенции ФИФА и УЕФА, – сказал Дюков.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

