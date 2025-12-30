Артета о том, что у Дьокереша мало голов: «Да, меня это беспокоит. Мы хотим, чтобы он забивал. В матче с «Брайтоном» Виктор хорошо выбирал позицию, но мяч не доходил»

Главный тренер «Арсенала» Мигель Артета высказался о результативности форварда Виктора Дьокереша.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 5 голов (2 – с пенальти) в 16 матчах АПЛ в этом сезоне. Во всех турнирах – 7 мячей в 21 игре.

«Да, меня это беспокоит. Мы хотим, чтобы он забивал. В матче с «Брайтоном» (2:1 – Спортс) у него было несколько шансов, он хорошо выбирал позицию, но мяч до него не доходил.

Нужно продолжать идти вперед, это единственный путь», – сказал Артета.