Наумов о Воробьеве в «Зените»: «Всегда предостерегаю русских игроков от перехода туда. Если хочет стать чемпионом, сидя на лавке, и заработать немножко больше денег, то надо переходить»

Николай Наумов: Воробьев в «Зените» сядет на лавку, играть будут бразильцы.

Бывший президент «Локомотива » Николай Наумов считает, что форварду Дмитрию Воробьеву не стоит переходить в «Зенит ».

«После ухода Лусиано Гонду «Зенит» может приобрести Воробьева. Но надо ли это ему? Я всегда предостерегаю русских футболистов от перехода в «Зенит». Воробьев там сядет на лавку. Ему надо постоянно быть в игре, чтобы не потерять тонус, тогда его карьера закончится.

Ему не надо туда переходить. Он будет футболистом скамейки, а играть все равно будут бразильцы. Если Воробьев хочет стать чемпионом, сидя на лавке, и заработать немножко больше денег, то ему надо переходить в «Зенит».

Но если ты хочешь играть в футбол и показывать мастерство, то надо оставаться в «Локомотиве», – сказал Наумов.