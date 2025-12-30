Пономарев об обмене Дивеева на Гонду: «Вариант выгоден для ЦСКА. Игорь играет на четыре с минусом. Верх нормально снимает, но внизу работает плохо, скорости нет»
Владимир Пономарев: обмен Дивеева на Гонду выгоден ЦСКА.
Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил вероятный обмен нападающего «Зенита» Лусиано Гонду на защитника армейцев Игоря Дивеева.
«Дивеев играет на четыре с минусом. Верх он нормально снимает, но внизу работает плохо. На опережение он играет мало, стартовой и дистанционной скорости у него нет. Но кто его может заменить?
Абдулкадыров какой-то невыдержанный и агрессивный, ему надо играть помягче. Но нам ведь как воздух нужен хороший нападающий.
Я думаю, что в обороне мы справимся, а этот нападающий будет у нас при деле. Я думаю, что вариант обмена выгоден для ЦСКА», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: РИА Новости
