Мостовой о тренере для «Спартака»: «Мне назвали три кандидата. Карседо хоть в футбол играл. Двух назвали, которые не играли»
Александр Мостовой заявил о трех кандидатах на пост тренера «Спартака».
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды.
Сообщалось, что испанский специалист является главным кандидатом на эту должность.
– Мне назвали три кандидата. Двух называть не буду. А этот хоть в футбол играл. Двух мне назвали, которые в футбол не играли.
– А вам назвал Сергей Юрьевич Некрасов.
– Конечно. Назвал между какими [тренерами] идет разговор, – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
