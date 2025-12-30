Мостовой о тренере для «Спартака»: «Мне назвали три кандидата. Карседо хоть в футбол играл. Двух назвали, которые не играли»

Александр Мостовой заявил о трех кандидатах на пост тренера «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды.

Сообщалось , что испанский специалист является главным кандидатом на эту должность.

– Мне назвали три кандидата. Двух называть не буду. А этот хоть в футбол играл. Двух мне назвали, которые в футбол не играли.

– А вам назвал Сергей Юрьевич Некрасов.

– Конечно. Назвал между какими [тренерами] идет разговор, – сказал Александр Мостовой .