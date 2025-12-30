Эмери перед «Арсеналом»: «Самый серьезный тест для «Астон Виллы». «Канониры» – фавориты на победу в АПЛ. Мы должны быть скромными и уверенными в себе»

Унаи Эмери: «Арсенал» – это фаворит на победу в АПЛ.

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери поделился мыслями в преддверии матча АПЛ против «Арсенала ».

«Думаю, что «Арсенал» – это фаворит на победу в АПЛ. Посмотрите на то, как они выстроили команду, как они развиваются, как количественно прибавляется их состав. Кроме того, некоторые футболисты возвращаются после травм – например, Кай Хавертц и Габриэл Жезус.

У нас хватает футболистов, а также тактической, индивидуальной и психологической подготовки, чтобы попытаться противостоять «Арсеналу». Но, конечно, это самый большой тест для нас.

«Манчестер Сити» тоже показывает фантастическую игру, и мы должны гордиться всем, что делаем, отставая от «Манчестер Сити » всего на одно очко, от «Арсенала» – на три балла, и тем, как мы играем.

Но мы должны быть скромными, уверенными в себе и амбициозными», – сказал Унаи Эмери.