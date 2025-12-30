Миятович о Браиме: «500 минут за «Реал» – это как 2000 за другой клуб. Игровое время в «Мадриде» намного ценнее»

Предраг Миятович о Браиме Диасе: 500 минут за «Реал» – это как 2000 за другой клуб.

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович поделился мнением относительного игрового времени Браима Диаса в мадридском клубе.

В этом сезоне хавбек проводит на поле в среднем 26 минут в Ла Лиге . В его активе две передачи в 12 матчах.

«Для такого футболиста нормально играть более важную роль в национальной сборной, чем в клубе.

500 минут за «Реал» – это как 2000 за любой другой клуб. Игровое время в «Реале» намного ценнее, нежели чем быть постоянным игроком основного состава в другом клубе.

У сборной 15 матчей в год, а у клуба – 60. Это нельзя сравнивать Если он играет 90 минут в сборной, а 30 в клубе, то в чем проблема? Все хотят играть больше, но не все могут, и мы должны это понимать.

Многие игроки, которые регулярно выходят в стартовом составе своих клубов, без колебаний поменялись бы с ним местами.

В «Реал » очень сложно попасть, а уйти очень легко. Но ты осознаешь это только тогда, когда уйдешь», – сказал Предраг Миятович .