Маттеус о Виртце: «Переход в АПЛ оказал влияние на него. Речь не только о стоимости, но и об ожиданиях. «Ливерпуль» успешно выступил в прошлом сезоне – непросто присоединиться к такой команде»

Лотар Маттеус оценил игру Флориана Виртца.

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о Флориане Виртце после первого гола полузащитника в рамках АПЛ за «Ливерпуль».

Немец забил мяч в ворота «Вулверхэмптона» (2:1).

«Меня не удивило, что Виртцу может понадобиться больше времени для адаптации в «Ливерпуле ». Всего несколько месяцев назад он еще жил и играл на родине, где мог постепенно развиваться в защищенной среде.

Такое большое изменение, как переход в АПЛ, оказало влияние на него. Я говорю не только высокую трансферную стоимость, но и про растущие ожидания и усиливающееся давление, связанное с необходимостью добиться успеха.

В такой ситуации личные показатели очень важны. Но это работает только в том случае, если команда тоже находится на победной полосе. В последнее время такой полосы не было.

К тому же «Ливерпуль» был очень успешен в прошлом сезоне. Присоединиться к такой команде непросто.

Совсем другое дело, когда я перешел в «Интер», который ничего не выигрывал несколько лет. Там были другие ожидания», – сказал Лотар Маттеус .