Станислав Черчесов: «Смотрел контрольный матч в Австрии и не мог понять, почему такие классные ощущения. К концу понял – ВАР нет»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал об ощущениях просмотра матча без ВАР.

– Куда сами ездили в этом году, что смотрели воочию?

– Помимо финала Лиги чемпионов, недавно посетил проходной вроде бы для «Милана » матч в Серии А» с «Сассуоло». 72 тысячи на «Сан-Сиро»!

После игры беседовал со спортивным директором миланцев Игли Таре , обменялись мнениями, сверили европейские часы, как говорится. Всегда есть нюансы, в которых стоит лишний раз утвердиться, чтобы держать руку на пульсе.

Вообще каждый год куда-то езжу. Смотрел еще на днях контрольный матч в Австрии. И не могу понять, почему такие классные ощущения. К концу понял – ВАР нет. И выиграла лучшая команда.

В завершении нашего предновогоднего интервью хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всего наилучшего. Болельщикам «Ахмата » – отдельный привет! – сказал Станислав Черчесов.