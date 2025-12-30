«Ювентус» рассматривает Гарсию из «Реала» как замену Йылдызу. Туринцы могут ради экономии арендовать Родригеса из «Вест Хэма», чтобы летом подписать Тонали
Гидо Родригес может перейти в «Ювентус» из «Вест Хэма».
«Ювентус» рассматривает возможности укрепления центра поля, поэтому проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэму» Гидо Родригесу.
Туринский клуб собирается арендовать аргентинца, чтобы сэкономить бюджет к летнему трансферному окну, когда «Ювентус» постарается подписать Сандро Тонали из «Ньюкасла».
Кроме того, итальянская команда рассматривается кандидатуру Гонсало Гарсии из «Реала» как потенциальную замену Кенану Йылдызу.
В этом сезоне Родригес провел 5 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий. Гарсия сыграл 13 игр в Ла Лиге без результативных действий.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21249 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости