«Динамо» сыграет с «Шанхаем» Слуцкого и еще одним клубом из Китая на турнире в Абу-Даби
«Динамо» проведет матч с китайским клубом Леонида Слуцкого.
«Динамо» в рамках товарищеского турнира сыграет «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.
Турнир пройдет в Абу-Даби.
Российская команда проведет два матча – 23 и 26 января. Вторым соперником «Динамо» также станет китайский клуб – он будет назван позднее.
